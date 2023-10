A Polícia Civil prendeu na madrugada desta sexta-feira, 27, em Palmas, dois homens suspeitos pelo crime de homicídio que ocorreu no dia 26 de setembro deste ano, que vitimou Dyemerson Basílio Alves da Costa, de 26 anos.

Segundo a Secretaria de Segurança Publica (SSP), os suspeitos foram identificados com as iniciais W.F.B, de 37 anos, conhecido como Babaçu, e E.T.A, de 20 anos. Crime ocorreu na quadra Arno 71 (antiga 603 norte), onde Dyemerson morava.

De acordo com a SSP, testemunhas disseram aos agentes que dois homens chegaram à residência da vítima em carro preto da marca Chevrolet, um deles desceu do veículo, enquanto o outro teria permanecido como motorista, estacionando próximo à esquina. Quando se aproximou da vítima, ordenou para que ele e a esposa entrassem em casa e deitassem no chão, alegando ser policial e disparou ao menos 9 vezes contra a vítima e, após o crime, os dois fugiram.

A prisão, deflagrada pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas), ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Os dois são supostamente membros de uma facção rival à da vítima.

Segundo a polícia, a ação seria realizada às 5h da madrugada para prender os suspeitos, mas o monitoramento prévio indicou que Betim planejava fugir da cidade, fazendo com que a equipe da 1ª DHPP, antecipasse a operação ainda no final da noite de quinta-feira, 26.

“Por volta das 23 horas, recebemos essa informação e fomos para o Jardim Aureny IV para tentar monitorar a saída dele e capturar. Quando nós chegamos, ele avistou a viatura, entrou para sua residência, pulou o muro e fugiu”, destacou o delegado Eduardo Menezes, por meio da assessoria.

De acordo com a pasta, na fuga, Betim pediu apoio a pessoas na rua e se escondeu numa área de mata. A equipe conseguiu informações acerca dos locais onde ele havia passado, inclusive de que ele iria se encontrar com Babaçu, outro alvo da operação. Com isso, as equipes saíram em busca de Babaçu, que foi capturado e, a partir daí, os policiais obtiveram informações do local para onde Betim estaria fugindo.

Ao chegarem ao local indicado por Betim, ele acabou entrando em outro veículo. Foi dada a ordem de parada que não foi cumprida, o que resultou em perseguição pela região dos Aurenys. Ele só teria parado quando os agentes efetuaram um disparo no pneu do carro. O suspeito parou o veículo e foi efetuada a prisão.

Os dois foram conduzidos à sede da DHPP onde serão interrogados, e após os procedimentos legais serão encaminhados para unidade prisional de Palmas.

Ficha Criminal

Segundo a SSP, Betim, suspeito dos disparos contra a vítima, possui grande número de processos e procedimentos infracionais, ele foi apreendido quando menor por roubo e após completar 18 anos por posse de arma de fogo de uso permitido, novamente por roubo e tráfico de drogas. E ainda é investigado por envolvimento em outros homicídios ocorridos recentemente na Capital.

Babaçu, dono do veículo utilizado no crime e possível mentor, embora não tenha sido preso, recentemente tem sido objeto de Boletins de Ocorrência por violência doméstica e tráfico de drogas.

Contra a vítima havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e assalto a mão armada.

Ação policial ocorreu dentro do contexto da Operação Paz com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), as equipes ainda cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos presos. Em uma delas foi encontrada uma grande porção de cocaína que foi apreendida.