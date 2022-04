Vida Urbana Após pegar fogo, ônibus de transporte de passageiro fica totalmente destruído na BR-153 As teriam começado em uma das rodas traseiras do veículo; ninguém se feriu

Um ônibus de transporte de passageiros ficou totalmente destruído nesta quarta-feira, 20, após pegar fogo na BR-153, em Aliança do Tocantins. O sinistro começou por volta das 6 horas no km 616 da rodovia e a ocorrência durou cerca de 1h30. Todos os passageiros conseguiram sair do veículo antes das chamas se espalharem e ninguém ficou ferido. Conforme o Corpo de bom...