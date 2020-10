Vida Urbana Após oito meses fechados, Palacinho e Memorial Coluna Prestes serão reabertos nesta sexta Locais seguirão normas sanitárias e visitações devem ser agendadas para grupos com até dez pessoas

Após oito meses fechados devido a pandemia da Covid-19, o Museu Histórico do Tocantins (Palacinho) e o Memorial Coluna Prestes serão reabertos ao público nesta sexta, 16. O funcionamento será de terça a sábado, das 8 às 17 horas, e aos domingos das 9h às 16 horas, entretanto, será necessário agendamento prévio para grupos com até dez pessoas. Conforme a Agência do Des...