Vida Urbana Após oito anos, governador assina autorização para conclusão da ETI de Pedro Afonso Unidade está com 60% das obras executadas e terá capacidade para atender 1,5 mil alunos e terá uma área de 10.581,00 m² de construção

Em Pedro Afonso, o governador Mauro Carlesse assinou a autorização para conclusão da Escola Estadual de Tempo Integral nesta terça-feira, 29. Essa obra havia sido iniciada em 2013 e está paralisada há cerca de oito anos. A unidade escolar está orçada em R$ 9.423.386,71, sendo R$ 5.096.927,89 do convênio com o FNDE e R$ 4.326.458,82 de recurso do Tesouro Estadual. A...