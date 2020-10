Redação Jornal do Tocantins

Após dias de poucos registros, o Boletim Epidemiológico trouxe nove novas mortes confirmadas para Covid-19 no Tocantins. Com os novos dados desta quarta-feira, 14, são e 1.021 pacientes que morreram devido complicações da doença. Esse número faz parte do acumulado de 71.624 diagnósticos positivos durante os 213 dias de pandemia.

O Boletim da Secretaria Estadual da Saúde (SES) ainda informa que atualmente são 57.648 pacientes que estão recuperados e os demais 12.955 infectados seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar. Junto com esse número de mais de 12 mil casos ativos se soma os 381 novos casos confirmados da Covid-19 desta quarta.

Além disso, são 219.163 pessoas notificadas por suspeita da doença durante o período epidemiológico.

Novos casos

Conforme a SES, dos 381 novos casos contabilizados no Tocantins, são 85 das últimas 24 horas. São registros em 53 cidades sendo que 165 foram detectados por RT-PCR, 29 por sorologia e 187 através testes rápidos.

Já com relação as mortes confirmadas nesta data há casos ocorridos nos últimos oito dias. Confira: