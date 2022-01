Após interditar parcialmente trecho da BR-153 entre Colinas do Tocantins e Nova Olinda na tarde do último sábado, 8, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que liberou a via totalmente por volta das 13 horas desde domingo, 9.

O reparo ocorreu por conta de um deslizamento na altura do km 236, que já havia passado por conserto no último dia 1°, mas voltou a ceder neste sábado. De acordo com a PRF, as fortes chuvas dos últimos dias fizeram com que parte do acostamento afundasse nas duas ocasiões.

A PRF acionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e equipes realizaram os reparos no trecho.

Rodovias prejudicadas

Com as constantes chuvas do período, pelo menos 15 trechos de 12 rodovias estaduais já tiveram problemas. Também afetam a pavimentação as cheias dos rios que ficam próximas às vias. O número é de um levantamento da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) solicitado pelo Jornal do Tocantins na última quinta-feira, 6.