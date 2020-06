Vida Urbana Após mudança do governo Bolsonaro, Johns Hopkins retira nome do Brasil do ranking de coronavírus A ausência dos dados acontece no dia em o portal oficial do Ministério da Saúde sobre a pandemia deixou de divulgar o número total de casos confirmados e óbitos pela doença

Informações sobre o Brasil deixaram de aparecer no site da Universidade Johns Hopkins, referência em estatísticas globais da pandemia da covid-19. Até o momento em que havia informações sobre o Brasil, o País estava no ranking como terceira nação em números absolutos de óbitos e em segundo lugar em número de casos. A ausência dos dados acontece no dia em o portal...