Vida Urbana Após mudança de critérios, Tocantins deve receber R$ 25 mi para a Segurança Pública até dezembro Recursos são do Fundo Nacional de Segurança Pública e tem 30% destinados a valorização dos profissionais e 70% para o fortalecimento das instituições

Na modalidade fundo a fundo, até o final desde ano o Tocantins deve receber o recurso na ordem de mais de R$ 25 milhões para a Segurança Pública do Estado. O valor do repasse está publicado nesta terça-feira, 6, na Portaria nº 275 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJ) de data desta segunda-feira, 5. Ao todo, para todas as unidades federativas, o MJSP vai r...