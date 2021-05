Vida Urbana Após jovem ser puxado por hélice e desaparecer em rio, buscas acham possíveis vestígios da vítima Acidente aconteceu após a balsa encalhar na travessia entre Tocantins e Pará durante o fim de semana e os bombeiros e familiares encontraram fragmentos de corda e corpo humano

O jovem Luiz Carlos Santos Barros, de 28 anos, desapareceu no Rio Araguaia após ser puxado pela hélice de rebocador de uma embarcação em Caseara, enquanto trabalhava na balsa que faz a travessia entre Tocantins e Pará. O caso ocorreu na noite do último sábado, 8, por volta das 23 horas, e no domingo, 8, o Corpo de Bombeiros localizou fragmentos de corpo humano próximo a...