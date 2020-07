Vida Urbana Após investigação, homem é indiciado por estupro de ex-enteada de 10 anos em Nova Olinda Homem teria abusado da filha da ex-mulher quando aproveitava a ausência da mãe para encontrar seu filho com ela de 3 anos

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre um estupro cometido por um homem de 31 anos contra uma menina de 10 anos por diversas vezes em Nova Olinda. O suspeito é ex-padrasto da vítima e com a conclusão do inquérito, a Delegacia de Polícia indiciou o investigado por estupro de vulnerável e também porte ilegal de arma de fogo, sendo que as penas dos dois crimes p...