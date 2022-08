Vida Urbana Após intervir em agressão contra mulher, homem é morto a tiros Suspeito efetuou cinco disparos de arma de fogo e fugiu do local

Homicídio ocorreu em uma bar no Jardim Aureny IV. De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, a confusão aconteceu na noite da última sexta, 29 após o ex-companheiro de uma mulher tentar agredi-la em um bar. Um homem que estava no mesmo local e presenciou o ato se aproximou e impediu que as agressões acontecessem. O homem que acompanhava a mulher deixou...