Após incêndio em empresa, equipes realizam controle e limpeza de óleo em córrego

Após o incêndio que atingiu uma loja de maquinários agrícolas na Avenida Bernardo Sayão, em Araguaína, nesta terça-feira, 19, as equipes da Defesa Civil e da fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente do Município iniciaram um trabalho de limpeza e retirada do óleo que escorreu do local do sinistro até o Córrego Santo Antônio, também conhecido como Água Fria.&nb...