Somente após um incêndio devastar o campo de capim-dourado Caetano/Favera, na região de Rio Novo, do Povoado do Mumbuca, em Mateiros, o governo do Estado resolveu iniciar a “Operação Guardiões do Capim-Dourado”.

Segundo publicado pela Polícia Militar, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) determinou que “as forças de fiscalização e de combate a incêndios atuem de forma incessante no local”.

A ação conjunta formada no dia 20 por equipes da Polícia Militar, Naturatins e Bombeiros, surge após o campo de capim-dourado queimar na terça-feira, 19, dias após a Festa da Colheita, ocorrida entre 15 e 17 de setembro, na comunidade Mumbuca.

Segundo o Naturatins, ao identificar o foco de calor com monitoramento por imagem de satélite, acionaram a brigada de combate a incêndios para ir no local, entretanto, o fogo se alastrou no campo “devido às condições climáticas”, divulgou.

O monitoramento e fiscalização do Naturatins se iniciou ainda em agosto, com uso de drones para tentar coibir o tráfico do capim-dourado e prevenir possíveis incêndios.

Também houve oficina com representantes dos Correios, Batalhão de Polícia Militar (BPMA), Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), da Agência Tocantinense de Regulação (ATR), agentes aeroviários e rodoviários para “fortalecer as ações de fiscalização”.

Mesmo assim, um dia antes de iniciar a colheita, o campo foi devastado pelo fogo e ainda não se sabe se foi ou não criminoso.

Segundo a Polícia Militar, a operação será mantida nos próximos dias com patrulhamento ostensivo, policiais 24 horas na comunidade e durante o período da coleta do capim-dourado.