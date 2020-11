Vida Urbana Após incêndio a rádio em Alvorada, site de Gurupi denuncia ao MP ataque virtual de políticos Sindicato dos jornalistas e associação dos veículos condenam ataques e pedem apuração das responsabilidades

Uma semana após o ataque a combustível que destruiu os estúdios de uma rádio educativa em Alvorada, no Sul do Estado, a região registra mais um ataque à liberdade de expressão. O Portal Atitude, de Gurupi, protocolou nesta terça-feira, 10, uma denúncia em que afirma estar sendo vítima de uma série de ataques virtuais com uso de fakes news. No caso da rádio, um funcionário da ...