O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, vai apurar se houve irregularidade médica após a morte de uma idosa que estava internada por conta da Covid-19, no Hospital Regional de Gurupi (HRG). O óbito veio horas após a paciente deixar o leito de UTI no HRG e ser transferida para o Hospital Municipal de Araguaçu.

Segundo o MPTO, as investigações foram baseadas em reportagem divulgada pela TV Anhanguera, nesta quarta-feira, 15, na qual familiares da vítima relataram que a idosa de 60 anos estava internada em leito de UTI Covid do HRG e que houve piora do quadro de saúde horas após ser retirada da intubação e ser encaminhada a outra unidade de saúde, mesmo sem ser mantida o tempo necessário em leito clínico de estabilização.

O promotor de Justiça, Marcelo Lima Nunes, responsável pelo procedimento preparatório, estipulou o prazo de cinco dias para que a Diretoria Geral do HRG: “apresente informações do ocorrido, explique quais protocolos foram adotados para o remanejamento da paciente, repasse dados relativos à identificação do médico responsável pela alta médica, bem como detalhes do transporte e as providências para evitar futuras ocorrências envolvendo alta médica prematura de pacientes de leitos de UTI Covid.”

Segundo a plataforma IntegraSaúde, do governo estadual, nove leitos Covid-19 do Regional de Gurupi estão ocupados nesta quarta-feira.

O Secretário Estadual de Saúde, Luiz Tolini, e o Conselho Regional de Medicina do Tocantins também foram oficiados. De acordo com o MPTO, isso visa instauração de sindicância ou procedimento disciplinar para apurar os fatos e adotar medidas punitivas cabíveis. Uma cópia do procedimento foi remetida às Promotorias de Justiça Criminais de Gurupi para verificar eventual prática criminosa por parte dos médicos e demais envolvidos no caso.

Debilitada

O G1 Tocantins publicou um vídeo feito na tarde de terça-feira, 14, que mostra o momento em que a mulher sai do Hospital Regional de Gurupi. Nas imagens, Angelina Macedo aparece bastante debilitada. Segundo a família, ela morreu menos de uma hora após enfrentar a viagem de 190 quilômetros entre Gurupi e Araguaçu.

Segundo o portal de notícias, o filho da mulher disse que a mãe tinha ficado intubada por 11 dias e mesmo estando muito debilitada resolveram transferir a idosa para o hospital da cidade que não é referência no tratamento de coronavírus.