Às 16h do feriado da padroeira do Tocantins, na sexta-feira, 8 de setembro, um técnico judiciário da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi incluiu a data da primeira audiência de instrução na ação penal que acusa Danilo Sousa Cavalcante, de 34 anos, de ter matado a tiros o estudante Valter Júnior Moreira dos Reis, de 20 anos, em por volta da 0h10 do dia 5 de novembro de 2017, em um trailer de lanches na Praça São João Batista.

Era o cumprimento cartorário de uma decisão do juiz Valdemir Braga Mendonça de 26 de julho de 2022 que determinou a inserção “urgentemente” do processo em pauta de audiência, a ser realizada por videoconferência. A audiência marca o início dos trabalhos para julgar o brasileiro no Tocantins.

Na ocasião, o juiz Mendonça reforçou o recebimento da denúncia ministerial contra o lavrador, após o judiciário ter tomado ciência de que ele estava preso nos Estados Unidos, acusado de ter matada a ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas, por não aceitar o fim do relacionamento.

Em novembro do ano passado, outra decisão judicial reforçou a inclusão do processo em audiência, dessa vez, do juiz Jossanner Nery Nogueira Luna.

"Inclua-se o processo em pauta de audiência com prazo razoável para expedição e cumprimento da intimação do réu para participação no ato, devendo a escrivania agendar a audiência em horário que permita a participação do réu por videoconferência, dado o fuso horário", escreveu o juiz no dia 4 de novembro de 2022, às 14h21.

“Certifico e dou fé em cumprimento à determinação judicial e tendo em vista a pauta de audiências desta escrivania, que fica designada a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11 de outubro de 2023, às 16hs”, afirma a anotação do técnico judiciário durante o feriado da padroeira.

A inclusão da audiência ocorreu 9 dias após a fuga de Danilo da prisão do condado de Chester, em West Chester, no estado americano da Pensilvânia, na manhã de 31 de agosto. Eles escalou as paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura, dias depois de ter sido condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada.

Conforme o processo judicial, serão ouvidas sete testemunhas do caso, incluído a irmã da vítima, Dayane Moreira dos Reis, amigos em comum de Danilo e Valter Júnior, o dono do trailer de lanches, uma ex-namorada de Danilo e um policial militar que atendeu a ocorrência.

Após o crime de Figueirópolis, a Justiça expediu a ordem de prisão preventiva contra Danilo, mas o suspeito acabou fugindo do Brasil em janeiro de 2018, após embarque em Brasília. O Judiciário tocantinense inseriu a ordem de prisão no banco nacional de mandados sete meses depois.

Confira a nota do Tribunal de Justiça sobre o caso

Nota do Tribunal de Justiça do Tocantins

Inicialmente, o Poder Judiciário do Tocantins expressa sua solidariedade aos familiares das vítimas e reitera seu compromisso com o cumprimento da lei. Dito isso, sobre o caso do réu Danilo Souza Cavalcante, se faz necessário esclarecer: Em 2017, época em que aconteceu o crime em Figueirópolis, tão logo a denúncia chegou à Justiça todas as medidas necessárias foram tomadas com celeridade. Conforme pode ser conferido nos autos processuais, a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado foi proferida no dia 13 de novembro de 2017, na mesma data enviada à Polícia Civil para seu cumprimento, entretanto o acusado já tinha fugido do Tocantins. Sobre a inserção do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNPM), é importante ressaltar, que apenas em 4 de abril de 2018 a ferramenta foi oficializada como um sistema, de fato, nacional e integrado de informações sobre prisões no Brasil. Ou seja, o Poder Judiciário agiu dentro dos prazos estabelecidos à época. Com o acusado foragido e sem paradeiro definido, o processo entrou em estado de suspensão, uma vez que o seu andamento, de acordo com o Código de Processo Penal, necessita obrigatoriamente da citação do acusado.