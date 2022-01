Vida Urbana Após fortes chuvas, trecho cede e cratera se forma em via sobre o córrego Santa Bárbara Problemas começaram há três meses e em dezembro o local foi interditado; moradores reclamam que sem a via trajeto para o centro de Palmas aumenta

“O prejuízo é grande. Todo dia aumento uns 10 km pra ir e vir, 20 km por dia”, relata Marcos Paulo de Oliveira Sousa, de 35 anos, que trabalha com reciclagem. A reclamação do morador do Sul de Palmas é sobre um acesso sobre o córrego Santa Bárbara, na avenida Teotônio Segurado, que cedeu após fortes chuvas. Em nota, a Prefeitura Municipal disse que a estrutura definitiva s...