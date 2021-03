Vida Urbana Após fortes chuvas, erosão em cabeceira de ponte sobre o córrego na TO-342 é corrigida Problema é o segundo na mesma rodovia ocorrido nos últimos dias identificado pela Ageto

As fortes chuvas provocaram estragos em trechos da TO-342 nos últimos dias. Nesta segunda-feira, 15, a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) divulgou que uma erosão aberta na cabeceira da ponte sobre o córrego Cipó da rodovia, entre Miracema e Miranorte, foi corrigida durante o final de semana. Ainda na semana passada, a Ageto também trabalhou na correção do trecho próximo a Dois Irmãos do Tocantins. Conforme a Agento, entre Miracema e Miranorte, as águas das chuvas levaram part...