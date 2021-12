Vida Urbana Após fortes chuvas em Paranã, rios invadem casas e causam riscos e prejuízos aos moradores Em imagens recebidas pela reportagem, moradores e vizinhos tentam retirar pertences e é possível ver que a água chegou a atingir até a janela de uma das casas.

Com os temporais que têm caído nos últimos dias, moradores de cidades da região Sul do Estado estão sofrendo com as cheias dos rios, que em muitos casos invadem as casas e causam riscos, além dos prejuízos. Em Paranã, cidade distante 347 km da Capital, as cheias dos rios Palma e Paranã deixou moradores das proximidades ilhados e tentando salvar móveis e eletrodomésticos após t...