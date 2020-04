Vida Urbana Após fortes chuvas, Ageto realiza recuperação de pontes danificadas e monitora trechos de erosão Na TO-010, TO-050 e TO-030 houve recuperações

Atualizada às 16:45 Após as fortes chuvas das últimas semanas, a Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) recuperou pontes danificadas na TO-010, TO-030 e TO-050. As equipes continuam realizando o monitoramento das rodovias estaduais para a manutenção de trechos que tenham sofrido de erosão. No caso da TO-010, a ponte sobre o córrego Bacaba, entre Aragu...