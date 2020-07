Vida Urbana Após estudante ser picado por Naja, PC apura manipulação de veneno de cobra para produção de drogas Polícia Civil do Distrito Federal já apreendeu 16 cobras de várias espécies, sendo que algumas são as mais venenosas do mundo

Depois do estudante Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, de 22 anos, ser picado por uma serpente da espécie Naja kaouthia, em casa, no Guará (DF), e a apreensão de 16 cobras de várias espécies, algumas das mais venenosas do mundo, em operações policiais, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga além de tráfico internacional de animais exóticos, s...