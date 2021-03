Vida Urbana Após erosão devido a chuva, Ageto corrige erosão na TO-342 em Dois Irmãos Para a correção da erosão foi realizada a recomposição do aterro

Após uma erosão causada pelas chuvas na TO-342, a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) realizou o trabalho de correção do trecho próximo a Dois Irmãos do Tocantins. As obras encerraram nesta quinta-feira, 11. Conforme a Ageto, as chuvas levaram parte do aterro do acostamento e comprometeram a integridade da pista de rolamento em uma das margens da rod...