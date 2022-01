Vida Urbana Após duas semanas de detonação de rocha, tráfego de veículos na TO-239 é liberado Detritos da explosão foram retirados, mas a equipe permanece no trecho com trabalhos de patrolamento e revestimento primário

O tráfego de veículos na TO-239, no trecho da explosão da rocha micaxisto, está liberado a partir desta terça-feira, 25. A via liga Presidente Kennedy a Itaporã e a da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) continua os trabalhos, mas com o patrolamento e revestimento primário ao longo de 30,32 km de extensão entre as duas cidades. Conforme a Ageto, as equ...