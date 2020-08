Depois de duas semanas seguidas com recorde de mais de 4 e 5 mil casos semanais, o Tocantins registrou uma semana epidemiológica com uma queda nos dados alcançando 3,8 mil diagnósticos. Apesar da redução, a semana passada registrou a terceira colocação no ranking semanal de maior quantidade de registros da doença desde o início da pandemia no Estado.

Em números absolutos, a 32ª semana, a última fechada pelos dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), teve 3.851 infectados com a doença confirmada. O número tem 1,2 mil testes positivos a menos que a semana anterior, a 31ª, quando eram 5.084 registros. Já a 30ª semana teve 4.355 diagnósticos.

Essas últimas três semanas epidemiológicas foram as com mais registros no Estado apontando que a doença ainda tem força, já que nos dados anteriores os números se concentravam entre 1 mil e menos de 3 mil registros semanais. A 28ª semana teve 2.909, em quarto lugar no ranking estadual. Sendo que na seguinte, 29ª, foi 2.716.

A nova semana, em andamento, registra 264 positivos para a Covid-19.

Regiões

Ao analisar o última Relatório Situacional do Estado, divulgado na última sexta-feira, 7, que apresenta os dados até a 31ª semana, a macroregião norte apresenta os maiores números desde o início da pandemia. Nas duas últimas semanas presentes nos dados, eram 2.035 casos na 30ª e 2.039 na 31ª.

Já na região central do Tocantins, o número de casos cresce em escala, aumentando a cada semana, sendo que na 30ª e 31º foram 1436 e 1754 registros, respectivamente. A região Sul do Tocantins tem os menores quantitativos de casos desde o início da pandemia, entretanto os dados dobraram entre a 29ª e a 31ª semana. Eram 527 na 29ª, passando para 871 na 30ª e chegando a 1.028 na 31ª.