Vida Urbana Após dois meses, acampamento bolsonarista é retirado da frente do quartel de Palmas A operação contou com a participação da Polícia Federal e do Exército para cumprir a decisão do STF

Na tarde desta segunda-feira, 9, a Polícia Militar cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e desmobilizou o acampamento bolsonarista que estava na frente do quartel do 22º Batalhão de Infantaria, em Palmas. A decisão do supremo determinou a dissolução total dos acampamentos de bolsonaristas em todo país no prazo de 24h, a Polícia Militar se reu...