Vida Urbana Após dois anos, UFT prevê volta de aulas presenciais em março; proposta será votada em fevereiro Retorno seguirá uma série de medidas sanitárias, inclusive, nos horários e dias das ofertas de matérias para evitar aglomerações

Após quase dois anos e quatro semestres de ensino remoto, a Universidade Federal do Tocantins (UFT) deve voltar com as aulas presenciais de forma gradual a partir de 7 de março. A instituição informou que se prepara para o retorno, entretanto, a decisão ainda passará pela avaliação e aprovação do Conselho Universitário (Consuni), que deve se reunir em fevereiro. Conforme a UFT,...