Vida Urbana Após dois anos de restrição, desfile do dia 7 de setembro volta em Palmas Evento contará com a presença de estudantes, civis e militares

Suspenso durante dois anos por conta da pandemia da Covid-19, o Desfile Cívico-Militar voltará a ser realizado na quarta-feira, 7 de setembro, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil. A partir das 15h, as vias próximas ao local do desfile serão interditadas, já às 16h30 será realizado o início da concentração dos pelotões. O desfile está m...