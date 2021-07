Vida Urbana Após dois anos de queda, país tem aumento de homicídios em 2020 em meio à pandemia Foram 50.033 vítimas, 78% delas mortas com armas de fogo, em uma alta puxada pelos estados do Nordeste

Em 2020, os brasileiros conviveram não só com as perdas para a Covid mas com o aumento de 4% das mortes violentas, interrompendo uma sequência de dois anos de queda nos números. Foram 50.033 vítimas, 78% delas mortas com armas de fogo, em uma alta puxada pelos estados do Nordeste. Os dados são do 15º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta ...