Nesta terça-feira, 24, uma publicação da seccional do Tocantins da Ordem do Advogados do Brasil (OAB-TO), em sua página do Instagram, chamou atenção por anunciar uma festa em plena pandemia da Covid-19. O órgão divulgou, que através da Comissão Jovem Advogado e da Comissão de Cultura e Evento, irá realizar no dia 5 de dezembro uma feijoada com a presença de um Dj e uma Dupla Sertaneja, no clube da OAB Tocantins, em Palmas, a partir das 12 horas.

“Venha aproveitar esse momento de descontração com música boa e uma feijoada deliciosa! Ingressos disponíveis na sede da OAB/TO e com os membros da Comissão da Advocacia Jovem”, diz o texto da publicação.

A imagem divulgada diz que o ingresso do evento custa R$ 20,00 e que estão disponíveis para venda na sede do órgão, na Capital. Apesar de relatar que as vagas são limitadas, a OAB-TO não diz na publicação quantas pessoas podem participar do evento, nem quais as medidas de prevenção serão dotadas, já que a pandemia não terminou e o risco de contaminação pela doença segue.

Em seu perfil na rede social, o presidente da OAB-TO, Gedeon Pitaluga, compartilhou a publicação. Procurada pela reportagem, a entidade respondeu por meio de nota e disse que seguirá “integralmente o Decreto 1.954 de 9 de outubro de 2020 que dita normas para a realização de eventos neste período.”

A nota diz ainda que Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins e a Caixa de Assistência do Advogado (CAATO) “reforçam ainda que todas as medidas preventivas estabelecidas pelos órgãos de controle serão tomadas para garantir que o evento aconteça sem colocar à saúde dos advogados e advogadas em risco”.

Veja nota na íntegra

NOTA OAB/TO AO JORNAL DO TOCANTINS

“A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins e a Caixa de Assistência do Advogado (CAATO) cumprem integralmente o Decreto 1.954 de 9 de outubro de 2020 que dita normas para a realização de eventos neste período. Além disso, o Clube da OAB foi um dos primeiros de Palmas a apresentar um Plano de Descontingenciamento, confirme estabelecido pelo Decreto 1.953 também de 9 de outubro de 2020 que garantiu a reabertura do local com segurança à saúde de nossos usuários. A OAB/TO e a CAATO reforçam ainda que todas as medidas preventivas estabelecidas pelos órgãos de controle serão tomadas para garantir que o evento aconteça sem colocar à saúde dos advogados e advogadas em risco”.