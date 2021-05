Vida Urbana Após desviar de buracos, carro cai no Córrego Água Suja e Bombeiros recuperam veículo na TO-050 Automóvel estava a quatro dias submersos e tinha ficado a cerca de dez metros das margens e a três de profundidade

O Corpo de Bombeiros retornou no final de semana um veículo que estava submerso no Córrego Água Suja, na TO-050, entre Palmas e Porto Nacional. A ação para recuperar o carro contou com dois mergulhadores e durou cerca de 20 minutos. O veículo estava submerso há cerca de quatro dias. Conforme os Bombeiros, acionados que um motorista teria tentado desviar de alg...