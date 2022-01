Redação Jornal do Tocantins

Após deslizamentos de terra na serra do Estrondo em Paraíso do Tocantins, a Prefeitura Municipal divulgou um alerta para moradores e turistas que costumam fazer trilhas a pé no local. Os deslizamentos ocorreram devido às constantes chuvas dos últimos dias. O município pede para que a subida não seja realizada até que a área volte a ser considerada segura.

Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, e Defesa Civil, em alguns dos trechos existe o perigo de mais deslizamentos, que podem causar acidentes às pessoas que tentarem passar pelos pontos.

A informação é que os deslizamentos não apresentam riscos a nenhuma moradia ou propriedade, mas podem perdurar durante este período de maior intensidade de chuvas.

O local é o principal ponto turístico e de peregrinação religiosa da cidade, por isso é comum encontrar pessoas subindo e descendo a serra do Estrondo para apreciar a natureza ou para ir ao cruzeiro e à capela que ficam no topo da montanha.