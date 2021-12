Vida Urbana Após decisão judicial, Araguaína volta a obrigar o uso de máscara em locais públicos e privados Município havia deixado o uso facultativo, mas Justiça suspendeu o decreto por considerar que os números da vacinação são insuficientes no município

Após uma decisão judicial sobre o uso de máscaras em Araguaína, a Prefeitura Municipal publicou um decreto com mudanças das regras e determina que o uso do item de segurança individual volte a ser obrigatório em locais públicos e privados da cidade. O decreto nº 091/21, publicado no Diário Oficial n° 2.438, também reforça os protocolos sanitários de distanciamento s...