Vida Urbana Após curto-circuito, prédio em Palmas tem princípio de incêndio Segundo informou o Corpo de Bombeiros, quando as viaturas chegaram ao local o incêndio havia sido controlado por pessoas que estavam no prédio usando extintores

Um prédio na Quadra 904 Sul, em Palmas, teve um princípio de incêndio na tarde desta segunda-feira, 21, após um curto-circuito. O problema causou um efeito cascata nas caixas com os disjuntores dentro do prédio e fez com que todas elas estourassem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos três pessoas precisaram ir ao hospital após inalar fumaça, entre elas u...