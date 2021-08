Vida Urbana Após curto-circuito, galpão com borracha triturada pega fogo no distrito industrial de Araguaína Estrutura do local ficou comprometida e material armazenado foi destruído pelo fogo

Um curto circuito na rede de energia causou um incêndio em um galpão usado como depósito para borracha triturada em Araguaína. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 2, no distrito industrial e uma equipe do Corpo de Bombeiros com apoio de dez brigadistas do Município atuam no trabalho de combate ao fogo. O local que é da Prefeitura Municipal é usado como p...