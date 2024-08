Vida Urbana Após cumprir pena por feminicídio, homem é preso novamente por ameaçar ex-companheira Homem tinha medida protetiva que proíbe o infrator de se aproximar da vítima. O suspeito assassinou duas mulheres e ficou preso por oito anos

Um homem, de 44 anos, foi preso no início da madrugada desta terça-feira (13) por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, no município de Itacajá, região nordeste do estado. O suspeito já havia cumprido pena por dois feminicídios cometidos na mesma cidade. Conforme a Polícia Militar, a vítima de 21 anos de idade comunicou a equipe policial que ha...