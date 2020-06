Após ser visto circulando pela sala Vip da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira, 23, onde cumprimentou com aperto de mãos e conversou com a máscara abaixada no queixo, o deputado estadual Olyntho (PSDB) anunciou, por meio da assessoria e em vídeo gravado para as redes sociais, que recebeu o diagnóstico positivo para Covid-19.

Na gravação, o parlamentar afirma que está totalmente assintomático e fez o exame por prevenção após ter acompanhado a esposa, que precisou ser internada em um hospital de Araguaína no final de semana. A esposa teve uma indisposição e também se submeteu ao exame para Covid-19, que deu negativo, segundo o deputado no vídeo. O teste do deputado foi processado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

“Agora estou em isolamento total e tomando todas as medidas exigidas”, afirma o deputado.

Segundo a assessoria de imprensa do deputado, o gabinete parlamentar está fechado pelo período de quarentena e que todos os servidores do gabinete serão testados e ficarão em casa. O deputado diz que manterá as atividades parlamentares em home office e participar das sessões remotas da Assembleia Legislativa.

O tucano é o segundo deputado estadual a tornar pública a infecção por Covid-19. O outro deputado é Ricardo Ayres (PSB), no mês passado.