Vida Urbana Após carro capotar na TO-080, motorista morre e mulher e bebê de 5 meses ficam feridos Corpo de Bombeiros tentaram reanimar o homem, mas ele não resistiu e teve parada cardiorrespiratória

Um homem, identificado como Ronaldo Araújo dos Santos, morreu após um veículo capotar na TO-080, por volta das 17 horas, entre Palmas e Paraíso do Tocantins, na tarde deste domingo, 25. No acidente também estavam envolvidos uma mulher e um bebê de cinco. Eles ficaram feridos, mas foram socorridos e levados para o hospital pelos Bombeiros. De acordo com o Corpo de Bom...