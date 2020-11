Vida Urbana Após cajazeira em avenida de Paraíso, Araguaína preserva pequizeiro no centro de rua asfaltada Decisão de manter a árvore, que dá frutos há mais de uma década, mesmo com o serviço de recapeamento ocorreu após discussão do Município, comunidade local e a empresa responsável pela obra

A Prefeitura de Araguaína preservou um pequizeiro, que dá frutos há mais de uma década e estava no centro de uma rua da cidade, após as obras de asfalto na Rua Raizal. A árvore, um dos mais famosos frutos da região Centro-Norte do Brasil conhecido como ouro do cerrado, faz parte da história e da rotina dos moradores do local. Conforme a gestão, o bairro está passan...