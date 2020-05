Vida Urbana Após Brasil ultrapassar marca de 10 mil mortes por Covid-19, especialistas cobram bloqueio total País é o que menos promove testes entre os oito com mais casos no mundo

O Brasil ultrapassou no sábado, 9, a marca de 10 mil mortos. De acordo com boletim do Ministério da Saúde, o País tem 10.627 vítimas. E 155.939 casos confirmados. Em 24 horas, o registro de óbitos oficial foi de 730. Para os especialistas, ao lado da chegada ao limite dos leitos no sistema de saúde e da falha no oferecimento de testes - trata-se da nação que menos testa e...