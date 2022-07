Vida Urbana Após ataques de piranhas, rede de proteção da área de banho em praias da capital é trocada Prefeitura informa substituição de estacas de madeira por concreto, mas a tela antiga será retirada após instalação da nova

Após repercussão de 18 ataques de piranha e arraias no último domingo, 17, na Praia do Prata, em Palmas, a prefeitura iniciou a substituição das estacas de madeiras por material de concreto para fixar as telas de proteção da área de banho. Desde a quarta-feira, 20, a Praia do Prata recebe a instalação de 120 estacas de concreto e cerca de 330 metros de tel...