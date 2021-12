Vida Urbana Após as festas, hidratação e comida leve aliviam ressaca, diz nutricionista Final de ano com as reuniões familiares e dos amigos os exageros na hora de comer e beber são comuns

Com o avanço da vacinação, grande parte das famílias volta a se reunir nas festividades do final do ano, e junto com os momentos de confraternizações, vêm os exageros na hora de comer e beber. A ressaca vem no outro dia junto com as receitas para desintoxicar o organismo. “Uma gota do zeca, o cura tudo, a folha de boldo. Eles resolveram esses problemas”, conta a...