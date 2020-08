Vida Urbana Após as assinaturas dos contratos, 500 famílias recebem chaves das moradias nesta quarta-feira Projeto residencial Jardim Vitória I faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e Prefeitura de Palmas ampliou a rota da linha-491 do transporte coletivo para atender aos moradores

Após as assinaturas dos contratos pelas famílias contempladas com as moradias do empreendimento Jardim Vitória I no final de julho, os novos moradores começam a receber as chaves nesta quarta-feira, 12, com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Rogério Marinho. A solenidade terá restrição de público para evitar aglomerações e acontecerá às 16 horas n...