Vida Urbana Após abordar veículo por ultrapassagem irregular, PRF identifica foragido por homicídio Caso ocorreu no Km 497 da BR-153, trecho que passa por Paraíso do Tocantins, e homem de 24 anos era procurado por crime em Maceió (AL)

Na manhã desta quinta-feira, 22, um homem de 24 anos acabou preso em ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Militar do Tocantins (PM) após identificação e um mandado de prisão preventiva em aberto contra o indivíduo. Segundo a PRF, durante uma fiscalização no Km 497 da BR-153, trecho que passa por Paraíso do Tocantins, os policiais flagra...