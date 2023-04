Redação Jornal do Tocantins

Durante fiscalização de trânsito em uma van de transporte intermunicipal na rodovia TO-242, em Itacajá, no nordeste do Estado, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 38 anos e a esposa de 30, após localizar duas porções de crack que pesam 162 gramas, no interior da bolsa da passageira.

De acordo com a corporação, a prisão ocorreu no início da noite de terça-feira, 11. Ao dar voz de prisão à mulher, o esposo dela afirmou ser o dono do entorpecente.

Ainda conforme a polícia, o casal foi conduzido e apresentado na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Pedro Afonso, onde a mulher foi liberada após ser ouvida, e o homem autuado por tráfico de drogas.