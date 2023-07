Redação Jornal do Tocantins

Durante fiscalização de trânsito em uma van de transporte intermunicipal na cidade de Muricilândia do Tocantins, região do extremo norte do estado, a Polícia Militar prendeu um homem, após localizar cerca de 96 gramas de crack.

Conforme a corporação, a prisão ocorreu no início da noite de domingo, 2. Ao dar voz de prisão, o homem confessou que estava recebendo cerca de R$ 200 reais para transportar a droga de Araguaína para Santa Fé do Araguaia.

Ainda conforme a polícia, o suspeito foi encaminhado para à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido e autuado por tráfico de drogas.