Após uma ação do Ministério Público (MPTO), o Hospital Regional de Augustinópolis (HRA) recebeu dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para atender pacientes com a Covid-19, que começaram a operar na semana passada. As unidades já possui leitos clínicos para os paciente com a doença e com os novos leitos de UTI irão reforçar rede de alta complexidade do Norte do Estado.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a rede de assistência atualmente tem 360 leitos exclusivos para atendimento a pacientes da Covid-19, sendo 123 UTIs e 237 clínicos. Os leitos de Augustinópolis serão gerenciados pelo Instituto Sinai Serviços Médicos. O HRA é uma unidade de referência para 25 municípios da região do Bico do Papagaio.

MPTO

Segundo o MPTO, a ampliação do atendimento aos pacientes no HRA é fruto de uma ação judicial proposta pelo Ministério em meados de maio, quando o órgão mostrou que a instalação dessa quantidade de leitos já constava na Programação Anual de Saúde de 2020.

Ainda conforme o Ministério, a ação com previsão orçamentária deveria ser executada. A demora da Saúde Estadual em efetivar a ampliação do setor de UTI junto com a gravidade dos casos de infecção pela Covid-19 levaram o MPTO a propor a ação.