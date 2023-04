A 19ª edição do espetáculo Paixão de Cristo volta a ser realizada nesta sexta-feira, 7, em Palmas. O evento ficou três anos sem ser realizado no formato presencial por conta da pandemia da Covid-19. A apresentação será na Praça dos Girassóis às 20h. A expectativa da produção é receber um público de seis mil pessoas.

Para assistir, basta levar 1kg de alimento não perecível ou produtos de higiene pessoal. Os materiais arrecadados serão encaminhados à Liga Feminina de Combate ao Câncer, indígenas Xerente de Tocantínia e outras entidades de assistência social de Palmas.

A apresentação é organizada pela Cia teatral Art’Sacra e conta com cerca de 300 voluntários, entre elenco, figurantes e equipe técnica. O evento vai contar com espaço para cadeiras, arquibancadas e telão.

O espetáculo neste ano contou com apoio do Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual de Cultura.

Espetáculo

O espetáculo da Paixão de Cristo realizado pela Art´Sacra Cia. de Teatro foi instituído no calendário de eventos oficiais do município de Palmas, Lei 2.287,de 10 de janeiro de 2017.

A Companhia foi fundada em 16 de maio de 2005 por um grupo de jovens que sempre atuavam nas apresentações sacras onde dramatizam passagens dos Evangelhos e outras temáticas para reflexões litúrgicas e formações socioeducativas na Paróquia Dom Orione, em Palmas.