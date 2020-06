Nesta quinta-feira, 18, a Prefeitura de Cariri divulgou que a cidade zerou os casos de pacientes com Covid-19 que estavam em tratamento. De acordo como comunicado, o município, localizado a 256 km de Palmas, chegou a essa marca após 67 dias do primeiro registro da doença na cidade.

O último boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta, aponta que dos 57 pacientes que foram infectados com vírus na cidade, 56 deles estão recuperados, o que mostra um índice de recuperação da doença de 98,2% no município. A taxa só não é 100%, pois a cidade registrou um óbito (homem de 47 anos, hipertenso e diabético, faleceu no dia 19 de maio, no Hospital Geral de Palmas).

Segundo a prefeitura, o município entra no 15° dia sem registro de novos casos de Covid-19, mas duas pessoas são consideradas suspeitas, estão em isolamento domiciliar e aguardam os resultados de exames, que já foram encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO).