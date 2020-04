O Ministério Público do Tocantins (MPTO) divulgou uma videoconferência realizada entre o secretário estadual da Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini, e integrantes do Gabinete de Gerenciamento de Crise do órgão, coordenado pela Procuradora-Geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira, na manhã de quarta-feira, 15, na qual o secretário negou que exista subnotificação de casos de Covid-19 no Tocantins.

O MP afirma que o encontro virtual tratou do decreto estadual - 6.083, de 13 de abril de 2020 - que recomenda aos prefeitos a flexibilização do funcionamento de estabelecimentos comerciais que realizam atividades e serviços privados não essenciais. O decreto foi respaldado pelos chefes de órgãos de controle, inclusive, pela procuradora-geral, Maria Cotinha.

A videoconferência com a alta cúpula do MPTO ocorreu um dia após repercussão do decreto O decreto gerou uma recomendação conjunta de membros do MPTO, Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho cobrando uma série de explicações do governo do Estado pela mudança de estratégia.

No texto, o MP afirma que Tolini assegurou que o decreto editado tem base em dados técnicos com acompanhamento feito pela SES minuto a minuto. Também garantiu que os 17 leitos reservados para o tratamento da Covid-19 no Hospital Geral de Palmas (HGP) estão desocupados, 13 em Araguaína, e prevê a instalação de dez leitos em Gurupi.