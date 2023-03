Pelo menos duas pessoas morreram no sábado, 4, eletrocutadas no Tocantins, segundo os registros policiais. A primeira vítima, identificada como Átila Conceição de Sousa, de 19 anos.

Segundo as informações da mãe da vítima, de 41 anos, aos policiais, o filho morreu após um choque elétrico durante a madrugada de sábado, 4, na rua do portal da cidade de Sampaio, localizada no extremo norte do Estado. O local fica perto da casa das quebradeiras de coco. O corpo da vítima apenas foi identificado na manhã de sábado.

Na 3ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguatins, a mãe não soube dar detalhes do fato, mas acredita que o filho subiu em um poste e acabou sofrendo uma forte descarga elétrica.

A segunda morte ocorreu em Dianópolis, sudeste do Tocantins, a vítima é Jaime de Jesus Pires de 44 anos, e foi encontrada na estrada de acesso à residência do tio.

Segundo depoimento de um irmão da vítima aos policiais civis, ele soube da morte por uma testemunha. Esta pessoa informou que o corpo da vítima foi encontrado segurando em um cabo de alta tensão energizado.

O irmão disse acreditar, pelo que foi percebido por testemunhas, que o cabo de distribuição caiu sobre uma árvore que fica às margens da referida estrada e, possivelmente, a vítima tenha se apoiado na árvore energizada pelo cabo, ao passar pelo local, e recebeu a descarga elétrica.